Uyuşturucuya alıştırıp defalarca tecavüz etti! Şantaj yaptığı ortaya çıktı

İstanbul Kağıthane'de, bir çocuğa uyuşturucu madde vererek defalarca tecavüz eden ve bu anları fotoğraflayarak şantaj yapan yabancı uyruklu bir şüpheli Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Kuştepe Mahallesi Huduk Sokak'ta 12 Ocak Salı günü gerçekleşti. İddiaya göre Afganistan uyruklu Shakir İ., polise gelerek bir ihbarda bulundu. Shakir İ., 18 yaşından küçük olduğunu belirttiği kardeşine yabancı uyruklu bir kişi tarafından mahalle içerisinde bulunan bir depo içerisinde uyuşturucu madde verildiğini ifade etti. Shakir İ., kardeşine uyuşturucu madde satan şüphelinin silahının olduğunu da belirtti. Konu üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

ADRESE BASKIN DÜZENLENDİ



Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Kağıthane Polisi, söz konusu adrese bir operasyon düzenledi. Polis, adreste bulunan Pakistan uyruklu Ghosuddin isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına alırken, adreste gerçekleştirdiği aramalarda tespit edilen bir ruhsatsız tabanca, 0,62 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen üç bin 800 lira ve 27 dolara da el koydu.

BOĞAZINA BIÇAK DAYAYIP KİMLİĞİNE EL KOYMUŞ



Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ifadesinde, uyuşturucu madde almak için kendisine gelen çocuğun boğazına bıçak dayayarak kimliğine el koyduğunu belirttiği ileri sürüldü.

TECAVÜZ EDİP FOTOĞRAFINI ÇEKEREK ŞANTAJ YAPMIŞ



Şüpheli Ghosuddin'in, kimliğini gasp ettiği çocuğa, uyuşturucu madde verdikten sonra tecavüz ettiğini ve daha sonra da bu anları fotoğraflayarak kendisine şantaj yaptığını ifade ettiği belirtildi. Şüphelinin, bu olaydan sonra da fotoğrafını çektiği çocuğu, cinsel ilişkiye zorladığını kabul etmediği taktirde ise fotoğrafları yayacağını söyleyerek tehdit ettiği ileri sürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Gözaltına alınan Pakistan uyruklu şüpheli Ghosuddin; Uyuşturucu madde ticareti, çocuğa cinsel istismar, gasp ve şantaj suçlardından hakkında işlem yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi.



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