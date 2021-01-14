En iyi turizmciler Kartepe’den çıkacak

Kartepe Maşukiye sırtlarında Sapanca Gölü'ne nazır 26 dönümlük ormanlık alanda hizmete açılan okulda beş yıldızlı otellerde çalışacak kalifiye personel yetiştirilecek. Turizm alanında eğitim verilen 16 derslikli Akçakoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bu yıl 360 öğrenci eğitim görüyor.Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman beraberinde Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, Kartepe Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Türker, mahalle muhtarlarıyla birlikte Akçakoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulundular. Okul hakkında yetkililerden bilgi aldılar.

6 AY DERS, 6 AY STAJ

Kocaeli genelinde son yıllarda 5 yıldızlı otel sayısında artış yaşanırken, deniz, kayak, doğa ve sanayi turizminin bulunduğu ilimizdeki otellerde ciddi anlamda kalifiye eleman sıkıntısı yaşanıyordu. Kartepe'de yapılan Akçakoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi turizm eğitimi verecek. Bu okulda okuyacak öğrenciler, otellerdeki kalifiye eleman sıkıntısını giderecek. İş garantisi olan okulda okuyan öğrenciler, 6 ay teorik ders görecek, 6 ay da okulun yanında yapılan otel kısmında uygulama eğitimi görerek pratiklerini geliştirecek.

İLÇEMİZE DEĞER KATAN EĞİTİM YUVASI

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman "İlçemizde hizmete açılan Kocaelinin Lise eğitim düzeyinde ilk ve tek uygulama oteli olan Akçakoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni Kaymakamımız, Milli Eğitim Müdürümüz ve kıymetli Muhtarlarımızla ziyaret ettik. İlçemiz ve Türkiye turizmine büyük katkılarda bulunacak böyle bir tesisin ilçemizde bulunması da bizi ziyadesi ile mutlu etmiştir. Hayırlı uğurlu olsun" açıklamasında bulundu.