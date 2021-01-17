Nasrettin Hoca Fıkraları: Nasreddin Hoca’nın Allah'ın Rahmetinden Kaçılmaz Fıkrası Oku

Nasreddin Hoca'nın kaynaklara göre 1208 yılında doğduğu belirtilmektedir. Fıkraları ile meşhur hale gelen ve günümüzde hala dillerde dolaşan fıkraları incelediğinde hazırcevap kişiliği dikkat çekerken, kendisi ile alay etmeyi seven tipi de görülmüştür. Herkesin çocukluğunda bir yer edinen Nasrettin Hoca'nın fıkralarından birisi olan Allah'ın Rahmetinden Kaçılmaz fıkrası okumak için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. Nasrettin Hoca Allah'ın Rahmetinden Kaçılmaz fıkrası okuyup sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

NASRETTİN HOCA'NIN ALLAH'IN RAHMETİNDEN KAÇILMAZ FIKRASI

Türk halkının mizah kahramanı olan Nasreddin Hoca, Sivrihisar'ın Hortu köyünde dünyaya gelmiştir. 1208 yılında hayata gözlerini açtığı belirtilen Nasreddin Hoca'nın meşhur fıkraları geçmişten günümüze kadar gelmeyi başarmıştır. Nasreddin Hoca'nın Allah'ın Rahmetinden Kaçılmaz Fıkrası ise şöyle;

Allah'ın Rahmetinden Kaçılmaz Fıkrası

Günün birinde bardaktan boşanırcasına yağmur yağmaktadır. Elbette yağmur yağdığı vakit ya koşulur, ya da bir yerlere sığınılır. Nasreddin Hoca da yağmurun yağışını ve sokakların yalnızlığını pencereden seyrederken bir de bakar ki yağmurdan kaçan bir adam… Hoca biraz dikkatli baktığında bunun bir komşusu olduğunu anlar ve pencereyi açarak;

"Komşu, komşu, utanmıyor musun, niçin Allah'ın rahmetinden kaçıyorsun?" deyince adam koşmayı bırakır ve yavaş yavaş evine doğru gider. Bu arada adamın da ıslanmadık yeri kalmaz.

Ertesi gün hava yine yağmurludur. Bu defa Hoca Efendi alışveriş için sokağa çıkmıştır. O, işini bitirip de hızlı adımlarla evine doğru giderken bir gün önceki komşusunun evinin önünden geçer. Bu sefer komşusu;

"Hoca Efendi, Hoca Efendi, sen dün bana 'Allah'ın rahmetinden kaçılmaz. ' demiştin; bak şimdi kendin kaçıyorsun." deyince, Hoca komşusuna doğru döner ve;

"Be adam! Ben Allah'ın rahmetinden kaçmıyorum, Allah'ın rahmetini çiğnememek için koşuyorum." der.

NASRETTİN HOCA FIKRALARI