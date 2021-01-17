Nasrettin Hoca Fıkraları: Nasreddin Hoca’nın Kazan Doğurdu Fıkrası Oku

Nasreddin Hoca'nın dillerden düşmeyen meşhur birçok fıkrası bulunur. Anadolu Selçuklu döneminde yaşayan Türk mizah kahramı Nasreddin Hoca'nın fıkraları herkesin çocukluğunda yer etmeyi başarmıştır. Geçmişten günümüze kadar ulaşabilen Nasrettin Hoca Kazan Doğurdu fıkrası hala dillerden düşmemiştir. Her dinlenildiğinde yüzlerde gülücük oluşturan Nasrettin Hoca Kazan Doğurdu fıkrası okumak için ayrıntıları inceleyiniz.

NASRETTİN HOCA KAZAN DOĞURDU FIKRASI

Nasrettin Hoca'nın en beğenilen fıkralarından birisidir. Kazan Doğurdu fıkrası herkesin çocukluğunda bir yer edinmeyle kalmayıp, geçmişten günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır. Türk mizah kahramanı Nasrettin Hoca'nın fıkraları arasından en çok güldüren seçeneği olan Kazan doğurdu fıkrası şöyle;

Bir gün Nasreddin Hoca, komşusundan bir kazan ister. İşini bitirince kazanın içine küçük bir tencere koyup geri iade eder. Kazan sahibi tencereyi görünce:

– Bu nedir? Diye sorar. Hoca cevap verir:

– Müjde! Kazanınız doğurdu. Bu haber komşusunun hoşuna gider.

– Pekala! diyerek tencereyi kabullenir. Hoca yine bir gün komşusundan kazanı ister. Alır ama bu sefer iade etmez. Sahibi bir süre bekler. Kazanın gelmediğini görünce, Hocanın evine gelir, kazanı geri ister. Hoca üzüntülü bir çehre ile:

– Sizlere ömür, kazan öldü! der. Komşu hayretle:

– Aman Hocam, hiç kazan ölür mü? Deyince, Hocanın cevabı hazırdır:

-Kazanın doğurduğuna inanırsın da, öldüğüne niçin inanmazsın? Hoca, daha sonra kazanı iade eder. Zaten maksadı, çıkarına çok düşkün olan komşusuna, iyi bir ders vermektir.

NASRETTİN HOCA FIKRALARI