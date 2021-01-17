Nasrettin Hoca Fıkraları: Nasreddin Hoca’nın Tarhana Çorbası Fıkrası Oku

Hazırcevap kişiliği ile fıkralarda herkesin çocukluğunda bir yer edinen Nasrettin Hoca'nın birbirinden komik fıkraları günümüzde hala dillerde dolaşmaktadır. Türk halkının mizah sembolü Nasrettin Hoca, kendisiyle alay etmeyi seven ve insanlara hep doğruyu söyleyen tiplemelerle görülür. Nasreddin Hoca Tarhana Çorbası fıkrası da en çok güldüren ve eğlendiren fıkralar arasında yer almıştır. Nasrettin Hoca'nın Tarhana Çorbası fıkrası okumak ya da sevdiklerinizle paylaşarak eğlenceli anlar geçirmek için doğru yerdesiniz.

NASRETTİN HOCA TARHANA ÇORBASI FIKRASI

Türk mizah kahramanı Nasreddin Hoca'nın hayatı olduğu kadar fıkraları da en çok araştırılan konulardan birisidir. Geçmişten günümüze kadar gelmeyi başaran ve hala dillerde dolaşan birçok fıkrası vardır. Nasreddin Hoca'nın Tarhana Çorbası fıkrası da onlardan bir tanesi olarak dikkat çekmiştir.

Tarhana Çorbası

Günlerden bir gün Nasreddin Hoca'nın canı tarhana çorbası çekmiş. Üzerine ekmek doğrayıp çorba içmeye hayali kurarken kapısı çalınmış.

Yan komşunun oğluymuş gelen.

– Hocam annem çok hasta, yemek yapamadık. Bir tas çorban varsa verebilir misin?, demiş.

Bunu duyan Hoca kendi kendine:

Bu komşular da bir alem! Kurduğum hayalin bile kokusunu almayı beceriyorlar, demiş.

NASRETTİN HOCA FIKRALARI