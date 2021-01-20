Suriye, aile kabristanında defnine izin vermedi

Şam'da önceki gün vefat eden Osmanlı Hanedan Reisi Şehzade Dündar Abdülkerim Osmanoğlu'nun (88) aile kabristanına defni için Suriye'nin izin vermediği bildirildi. Sultan II. Abdülhamid Han'ın 4. kuşak torunu Orhan Osmanoğlu, SABAH'a açıklamada bulunarak aile reisi olan amcası Şehzade Dündar Abdülkerim Osmanoğlu'nun cenazesini Suriye ile ilişkilerden dolayı Şam'dan Türkiye'ye getirme imkânı olmadığını belirtti. Esad rejimi tarafından amcasının aile kabristanına defni için izin verilmediğini belirten Osmanoğlu, Şam'ın 30-35 kilometre dışında yeni bir yer satın aldıklarını ve sessiz sedasız defin işlemini burada yapacaklarını açıkladı.Türkiye'de ise Dündar Abdülkerim Osmanoğlu için sultani camilerde, Cuma namazından önce dua ve Kur'an-ı Kerim okunacak. Ardından gıyabi cenaze namazı kılınacak.