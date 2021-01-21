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filosu güçlenmeye devam ediyor

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri filosunu güçlendirmek üzere tarafından ilimize gönderilen 4 adet 4x4 tam donanımlı ambulanslar teslim alınarak, hizmete sunuldu.

VEDAT YETİK VEDAT YETİK
Giriş Tarihi: 21.1.2021 12:31 ABONE OL
Elazığ Acil Sağlık Hizmetleri filosu güçlenmeye devam ediyor

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürümüz Prof. Dr. Cahit Polat, yaptığı açıklamada, "Elazığ 112 acil sağlık hizmetlerimiz hem kent ortamında hem de kırsal vakalarda sağlık bakanlığının belirtmiş olduğu kriter ve ortalamanın üzerindeki bir sürede hastalara ulaşabilmektedir. İçinde bulunduğumuz kış şartları dikkate alındığında ilimize gönderilen ve hepsi 4x4 olan tam donanımlı ambulanslar acil sağlık hizmetleri filomuzu güç katmıştır. Filomuzda yeni doğan, çok sedyeli, paletli ve 4x4 olmak üzere ambulans sayımız 71'e yükseldi. Bu ambulanslarımızı il ve ilçelerimizin en ücra köşelerine ulaşabiliyoruz. Bunların yanında en zor kış mevsimi koşullarında kullanılmak üzere 112 filomuz bünyesinde 5 adet paletli ambulansımız mevcuttur. Kar ve tipiden dolayı yolları kapalı bulunan köylere ulaşabiliyoruz. Dün kar ve tipiden dolayı yolu kapalı bulunan Palu ilçemize bağlı Tarhana köyünden gelen acil yardım çağrısı üzerine Paletli Ambulans ekibimiz çok kısa bir sürede köye intikal ederek, 14 yaşındaki hastamızı en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırdık. Elazığ 112 acil sağlık hizmetleri olarak her türlü tedbirimizi almış bulunmaktayız. Bu yeni ambulanslarımızda il genelindeki birçok noktada bulunan 112 istasyonlarda kullanılacaktır. Ambulansların ilimize tahsis edilmesinde başta sağlık bakanımız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

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Elazığ Acil Sağlık Hizmetleri filosu güçlenmeye devam ediyor
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