Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Korkunç olay bugün öğlen saatlerinde Ahmetli ilçesine bağlı kırsal Kestelli Mahallesi Akçeşme mevkisinde meydana geldi.

Kırsal Kestelli Mahallesi'nde yaşayan 21 yaşındaki Muharrem Zengin'i Alaşehir'den otomobille gelen Neşet Dalgın (22), Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Serkan Zangal (23) ve Ümit Zangal (22) ziyarete geldi.

4 arkadaş araçla gittikleri Akçeşme Mevkisi'nde bir süre alkol aldı. 4 arkadaş arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Öfkesine hakim olamayan gençlerden birinin 3 arkadaşını silahla vurduktan sonra intihar ettiği iddia edildi. Dağdaki arazisinden inen vatandaşlardan biri 4 kişiyi arabanın içinde kanlar içinde yatarken gördü. Durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

BİRİNİN BOYNU KIRILMIŞ

Jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede gençlerden birinin boynunun kırılarak öldürüldü diğer üçünün ise kafasına pompalı tüfekle ateş edilerek öldürdükleri ortaya çıktı. İncelemede suç aleti pompalı tüfeğin de cesetlerin yanında olduğu görüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.