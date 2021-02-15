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Son dakika: Sevgililer gününü kutlarken mesajları görüp öldürdü! Olaydan sonra arkadaşına bu mesajı atmış...

Son dakika haberi... ’te bir süredir birlikte yaşayan iki sevgili arasında Sevgililer Günü’nde kıskançlık kavgası çıktı. Suriye uyruklu İngiliz vatandaşı Majed A. (50) Faslı sevgilisi Samira Lkhadır (38)’ı boğazından bıçaklayarak öldürdü. Öldürdükten sonra cesedin videosunu çekip bir arkadaşına; “bana yanlış yapanın sonu böyle olur” diyerek gönderen İngiliz vatandaşı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 2 saat içinde yakalandı. Emniyette susma hakkını kullanan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 15.2.2021 14:58 Son Güncelleme: 15.2.2021 15:26 ABONE OL
Son dakika: Sevgililer gününü kutlarken mesajları görüp öldürdü! Olaydan sonra arkadaşına bu mesajı atmış...

Fatih Haseki Sultan Mahallesi Kızılelma Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda 14 Şubat Sevgililer gününde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre turizm işi ile uğraşan ve İngiliz vatandaşlığı bulunan Majed Ai ile Faslı sevgilisi Samira Lkhadır bir süredir aynı evde birlikte yaşıyorlardı. İki sevgili olay günü bir süre Sevgililer gününü kutladı. Bu sırada Majed A. kız arkadaşı Samira Lkhadır'ın cep telefonunda başkaları ile olan konuşmalarını gördü.

FECİ ŞEKİLDE ÖLDÜRDÜ

İki sevgili arasında bu mesajlar üzerine kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmada sinir krizi geçirdiği ileri sürülen Majed A. eline aldığı bıçakla sevgilisini önce boğazından ardından vücudunu 7 yerinden bıçakladı. Kanlar içerisinde yere yığılan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.


Samira Lkhadır

CESEDİ VİDEOYA ALIP ARKADAŞINA GÖNDERDİ

Sevgilisini bıçaklayarak öldüren Majed A. cep telefonu ile cesedin videosunu çekip Filistinli bir arkadaşına gönderdi. Majed A.'nın çektiği videoda; "Bana yanlış yapanın sonu böyle olur" dediği ileri sürüldü. O videoyu gönderdiği arkadaşı hemen durumu polise bildirdi.

2 SAAT SONRA YAKALANDI

Konuyla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan katil zanlısını 2 saat içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Yaklaşık 6 ay önce Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen ve İstanbul'da Turizm işi ile uğraştığı öğrenilen Majed A. Cinayet Bürodaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Son dakika: Sevgililer gününü kutlarken mesajları görüp öldürdü! Olaydan sonra arkadaşına bu mesajı atmış...
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