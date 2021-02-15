Son dakika: Sevgililer gününü kutlarken mesajları görüp öldürdü! Olaydan sonra arkadaşına bu mesajı atmış...

Fatih Haseki Sultan Mahallesi Kızılelma Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda 14 Şubat Sevgililer gününde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre turizm işi ile uğraşan ve İngiliz vatandaşlığı bulunan Majed Ai ile Faslı sevgilisi Samira Lkhadır bir süredir aynı evde birlikte yaşıyorlardı. İki sevgili olay günü bir süre Sevgililer gününü kutladı. Bu sırada Majed A. kız arkadaşı Samira Lkhadır'ın cep telefonunda başkaları ile olan konuşmalarını gördü.
FECİ ŞEKİLDE ÖLDÜRDÜ
İki sevgili arasında bu mesajlar üzerine kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmada sinir krizi geçirdiği ileri sürülen Majed A. eline aldığı bıçakla sevgilisini önce boğazından ardından vücudunu 7 yerinden bıçakladı. Kanlar içerisinde yere yığılan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
Samira Lkhadır
CESEDİ VİDEOYA ALIP ARKADAŞINA GÖNDERDİ
Sevgilisini bıçaklayarak öldüren Majed A. cep telefonu ile cesedin videosunu çekip Filistinli bir arkadaşına gönderdi. Majed A.'nın çektiği videoda; "Bana yanlış yapanın sonu böyle olur" dediği ileri sürüldü. O videoyu gönderdiği arkadaşı hemen durumu polise bildirdi.
2 SAAT SONRA YAKALANDI
Konuyla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan katil zanlısını 2 saat içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Yaklaşık 6 ay önce Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen ve İstanbul'da Turizm işi ile uğraştığı öğrenilen Majed A. Cinayet Bürodaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.