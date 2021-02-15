Son dakika: Sevgililer gününü kutlarken mesajları görüp öldürdü! Olaydan sonra arkadaşına bu mesajı atmış...

Fatih Haseki Sultan Mahallesi Kızılelma Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda 14 Şubat Sevgililer gününde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre turizm işi ile uğraşan ve İngiliz vatandaşlığı bulunan Majed Ai ile Faslı sevgilisi Samira Lkhadır bir süredir aynı evde birlikte yaşıyorlardı. İki sevgili olay günü bir süre Sevgililer gününü kutladı. Bu sırada Majed A. kız arkadaşı Samira Lkhadır'ın cep telefonunda başkaları ile olan konuşmalarını gördü.