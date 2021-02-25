Hocalı soykırımı kurbanları için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ışıklı koreografi Karabağlı göçmenlerin yaşadığı "Gobu park" apartman kompleksinde, Hocalı Soykırımının kurbanlarının aziz hatırası anıldı.

Hocalı kurbanları için çarpıcı anma: Hocalı için adalet! | Video

HOCALI KATLİAMI MESAJI

Göçmenler, ışıklarla Hocalı Soykırımını hatırlatan mesajlar verdi. Mesajlarda "JUSTİCE FOR KHOJALY (Hocalı için adalet) 26 02 1992 ve 613 (kurbanların sayısı) ile 29 yıl (aradan geçen süre)" ifadeleri kullanıldı.