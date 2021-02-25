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kurbanları için çarpıcı anma: adalet!

kurbanları için ’ın başkenti ’de ışıklı koreografi Karabağlı göçmenlerin yaşadığı “Gobu park” apartman kompleksinde, Soykırımının kurbanlarının aziz hatırası anıldı.

Uğur YILDIRIM Uğur YILDIRIM
Giriş Tarihi: 25.2.2021 18:04 ABONE OL
Hocalı kurbanları için çarpıcı anma: Hocalı için adalet!

Hocalı soykırımı kurbanları için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ışıklı koreografi Karabağlı göçmenlerin yaşadığı "Gobu park" apartman kompleksinde, Hocalı Soykırımının kurbanlarının aziz hatırası anıldı.

Hocalı kurbanları için çarpıcı anma: Hocalı için adalet! | Video

HOCALI KATLİAMI MESAJI

Göçmenler, ışıklarla Hocalı Soykırımını hatırlatan mesajlar verdi. Mesajlarda "JUSTİCE FOR KHOJALY (Hocalı için adalet) 26 02 1992 ve 613 (kurbanların sayısı) ile 29 yıl (aradan geçen süre)" ifadeleri kullanıldı.

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Hocalı kurbanları için çarpıcı anma: Hocalı için adalet!
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