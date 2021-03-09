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filmi gerçek oldu! Defineciler 120 yıllık tescilli 2 katlı evi talan etti!

'un ilçesinde meydana gelen definecilik hikayesi akıllara 'ın 'Köyden İndim Şehire' filmini getirdi. 120 yıllık tescilli iki katlı evi talan eden ve evde 10 metrelik çukur kazan defineciler, çıkardıkları harfiyatı da evin içine yığdı. Duvarlara delikler açarak evi talan eden definecilere tepki gösteren ev sahibi, "Eve geldiğimde karşılaştığım manzara karşısında şok oldum. 3 kamyon dolusu toprak var içeride. Birçok tescilli binanın evleri bu hale gelmiş" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 9.3.2021 09:39 Son Güncelleme: 9.3.2021 09:55 ABONE OL
Yeşilçam filmi gerçek oldu! Defineciler 120 yıllık tescilli 2 katlı evi talan etti!

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 120 yıllık tescilli 2 katlı ev, defineciler tarafından talan edildi. Evde 10 metrelik çukur kazan defineciler, çıkardıkları hafriyatı da içine yığdı. Eve gelen sahipleri karşılaştıkları manzara karşısında şok yaşadı. İlçeye bağlı Çömlekçi Mahallesi'nde tescillenerek koruma altına alınan 120 yıllık, 2 katlı tarihi ev definecilerin hedefi oldu. Evde 10 metrelik çukur kazan defineciler, çıkardıkları hafriyatı da içine yığdı. Duvarlarda delikler açan defineciler, tarihi evi talan etti. Eve gelen sahipleri karşılaştıkları manzara karşısında şok yaşadı.

Evin daha önce de yakıldığını anlatan ev sahiplerinden Mevlüde Eroğlu, "Biz evimizi bir dönem kiraya vermiştik. Daha sonra evin olduğu mahallede kentsel dönüşüm başladı. Evin bulunduğu mahalle boşaltıldı. Bizim evimizi tarihi ev diye tescillediler. Restorasyonun maliyeti çok yüksek olduğu için kaderine terk etmek zorunda kaldık. Bir dönem yakıldığı haberini aldık. Sonra çocuklarımız eve bakmaya geldiklerinde evin içerisinin delindiğini fark etti. Kocaman bir çukur vardı, hayret ettik. Köstebek gibi kazmışlar.

Defineciler evin içerisinde kazı yaptılar. Ev zaten yangın sonrası kullanılamaz haldeydi. Şimdi bir de çukur ve çukurdan çıkarılan toprak da eklenince eve artık içerisine bile girilmiyor. 3 kamyon dolusu toprak var içeride. Birçok tescilli binanın evleri bu hale gelmiş" diye konuştu.

'EVİN TARİHİ ESERLİĞİ KALMADI'

Tarihi bir yapı olarak tescillendiği için eve çivi bile çakmanın cezası olduğunu söyleyen Mehmet Salih Eroğlu da, "Bu binayı tarihi ev diye tescillediler. Bizim eve çivi bile çakmamıza izin verilmiyor.

Dışarıda bulunan duvarın yıkılmasına bile 3 bin TL ceza ödemiştik. Ev şu anda defineciler yüzünden kullanılmaz halde. Harabe olarak kaldı. Tarihi eserliği kalmadı" dedi.

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Yeşilçam filmi gerçek oldu! Defineciler 120 yıllık tescilli 2 katlı evi talan etti!
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