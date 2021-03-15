3000 yıllık antik tiyatro 12 bin kişilik muhteşem sanat eseri haline getiriliyor



Söğüt, tiyatroda kazı başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının yürüttüğü, Kültür Varlıklı ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Pamukkale Üniversitesi adına Stratonikeia ve Lagina'da antik dönemlerden günümüze farklı yapılar arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmaları yapıyoruz. Bunlardan birisini de tiyatro oluşturuyor. Tiyatro antik dönem bu kentin ve bölgenin en önemli yapısı. Çünkü antik dönemde önemli kültürel etkinliklerde halk burada bir araya geliyordu. Burası 12 bin kişinin rahat bir şekilde oturabildiği biri yapı. Ayrıca burada gladyatör gösterileri yapılmıyor, sadece kültürel ve dini faaliyetler gerçekleştiriliyordu. Tiyatro anıtsal olarak Helenistik dönemde inşa edildi. Augustus döneminde ise en gösterişli durumuna ulaştı" dedi.

Çalışma sırasında tiyatrodaki blokların sağlamlığını kontrol edeceklerini kaydeden Söğüt, sağlam olan blokların kendi yerine konulacağını ve eksikliklerin giderileceğinin altını çizerek,

"Şimdi tiyatroda Muğla Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile birlikte GEKA projesi yürütüyoruz. Bu proje ile tiyatronun üst kaveasında restorasyon çalışmaları yapacağız. GEKA dışında, proje desteği ise Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından sağlanıyor. Burada Pamukkale Üniversitesi ve Muğla Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü ile Muğla Müze Müdürlüğü çalışmalara teknik destek veriyorlar. Bu çalışmanın birinci etabını oluşturuyor. Bundan sonra MS 365 yılındaki depremde kayan bölüm ile ilgili çalışmalar yürüteceğiz. En kısa zamanda tiyatronun buraya uygun etkinliklerde kullanılması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz" diye konuştu.