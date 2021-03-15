Son dakika | İnternetten çağırdığı tesisatçı tacizci çıktı!

İNTERNET SİESİNDEN ŞİKAYETÇİYİZ

Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Avukat Çağla Gül Bulut; " Bu karar "bana kimse inanmaz, delilim yok, iftira atıyor derler, onun da orda ne işi varmış, o da istemiştir" diye düşünmek zorunda bırakılan nice kadınlar için örnek, cesaret veren bir karardır. Müvekkilim çok ağır bir travma yaşamış ve psikolojik tedavi görmektedir.