Rus Otteva Elvira'ya Alp Mutlu'dan otel odasında işkence! 2 gün boyunca dehşeti yaşadı

'YİNE GELİR Mİ?'

Otteva Elvira'nın avukatı Abdullah Onur Eyüboğlu, kadının hastanedeki tedavisinin sürdüğünü belirterek şunları söyledi: "İşkence hatta eziyete varan boyutta bir saldırı gerçekleştirilmiş. Müvekkilim beyin kanaması riskiyle hastanede yatıyor. Türkiye'de kimsesi yok. Hastanede tek başına ve büyük korku içinde. 'Acaba hastaneye de gelir mi' diye sürekli bana soruyor. Bir an önce ülkesine dönmesi için taburcu olmasını bekliyoruz."

Alp Mutlu ise Aile İçi Şiddet Soruşturma Bürosu'nda verdiği ifadede, "Beni aramızdaki ilişkiyi eşime söylemekle tehdit ediyordu. O gün eşimi aramak istedi. Telefonu vermeyince koluma vurdu. Ben de kendisine vurdum. Kendisini otelde zorla tutmadım. Çok pişmanım" dedi.

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