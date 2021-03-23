Meteoroloji’den son dakika hava durumu, kar ve kuvvetli yağış uyarısı! Tarih verildi! İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden hava durumu, kar ve kuvvetli yağış uyarıları peş peşe geldi. Yeni haftada soğuk hava dalgasının etkisine girilirken İstanbul dahil 23 il için turuncu kod uyarısı yapıldı. Meteoroloji'den gelen raporlara göre ülke genelinde yağışlı hava bekleniyor. Yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul ve Marmara bölgesinde yaşanan vatandaşlar, 'kar ne zaman yağacak?' sorusuna yanıt arıyorlar. Dün akşam saatlerinde megakentte başlayan kuvvetli yağış trafiği durma noktasına getirirken uzman isimlerden İstanbul kar yağışı için tarih verildi.

Son dakika… Meteoroloji'den hava durumu ile kar yağışı ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Yeni haftanın ikinci gününde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyredecek. Yağışların; yağmur ve sağanak, Akdeniz ile iç ve doğu bölgelerde yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara'nın güneydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Öte yandan, kuvvetli yağışların bu gece itibarı ile İstanbul'da da etkisini göstereceği bildirildi. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu uyarıları

METEOROLOJİ TURUNCU KOD UYARISI VERDİ! İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji, Salı günü itibarı ile sıcaklıklarda düşüşe geçileceğini bildirirken yurt genelinde yağışlı havanın etkisini göstereceğini kaydetti. MGM tarafından yapılan uyarılarda yurdun birçok kesiminde etkili olacak yağış ve fırtına nedeniyle turuncu alarm verildi. Türkiye'nin büyük bir kesimi bu hafta yağışlı havanın etkisine girerken İstanbul'da kar yağışı için Meteoroloji, beklenen o tarihi açıkladı.