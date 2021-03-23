Meteoroloji’den son dakika hava durumu, kar ve kuvvetli yağış uyarısı! Tarih verildi! İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

Son dakika… Meteoroloji'den hava durumu ile kar yağışı ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Yeni haftanın ikinci gününde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyredecek. Yağışların; yağmur ve sağanak, Akdeniz ile iç ve doğu bölgelerde yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara'nın güneydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Öte yandan, kuvvetli yağışların bu gece itibarı ile İstanbul'da da etkisini göstereceği bildirildi. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu uyarıları
Meteoroloji, Salı günü itibarı ile sıcaklıklarda düşüşe geçileceğini bildirirken yurt genelinde yağışlı havanın etkisini göstereceğini kaydetti. MGM tarafından yapılan uyarılarda yurdun birçok kesiminde etkili olacak yağış ve fırtına nedeniyle turuncu alarm verildi. Türkiye'nin büyük bir kesimi bu hafta yağışlı havanın etkisine girerken İstanbul'da kar yağışı için Meteoroloji, beklenen o tarihi açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde A Haber ekranlarına konuk olan Hava Tahmin Uzmanı Dr. Levent Yalçın, "Hava durumu nasıl olacak?", "İstanbul'da kar yağışı etkili olacak mı?" sorularına yanıt verdi.
Öncelikle yağışların Çanakkale, Trakya ve İstanbul'un batısında sabah saatlerinde başlayıp yarın akşam saatlerine kadar etkili olmasını beklediklerini dile getiren Levent Yalçın, şu ifadeleri kullandı:
"Sağanak ve yağmur şeklinde olmasını bekliyoruz. Yarın akşam saatlerine kadar Ankara'da dahil olmak üzere yurdun kuzeyi tamamen yağışlı olacak. Pazartesi günü de kuvvetli lodosla birlikte yağışın yurt genelinde etkili olmasını bekliyoruz.
Karla karışık yağmur etkili olacak. İstanbul'un özellikle şehir merkezinde Salı günü gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmurun etkili olmasını bekliyoruz. Şehir merkezinde de kar şeklinde değil, karla karışık yağmur şeklinde bekliyoruz.
Ancak İstanbul'da Pazar günü olacak maksimum sıcaklık 10 derece, pazartesi günü olacak 16 derece sıcaklığı çok arayacağız. Çarşamba günü sıcaklığın 5 derecelere kadar düşmesini bekliyoruz. Dolayısıyla kar yağışı sıcaklığı etkileyecek. Çarşamba ve Perşembe karla karışık yağmur bekliyoruz ancak rakımın yüksek olduğu yerlerde sıcaklığın düşmesiyle beraber yağışın cinsinin yer yer kar şekline dönmesi beklentilerimiz arasında. Tabi bu söylediklerimiz denize kıyısı olan İstanbul için gerekli. Ankara'ya doğru geldiğimizde Çarşamba ve Perşembe doğrudan kar yağışı görürüz diye tahmin ediyoruz."
Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli, Doğu Anadolu'nun güneyi, Antalya'nın iç kesimleri ile K. Maraş çevrelerinde yer yer şiddetli yağış şeklinde olacağı tahmin edildiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu hadisesi, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgarın Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-70 km/sa), Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden çok kuvvetli ve fırtına (60-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİN RAPORU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, Akdeniz ile iç ve doğu bölgelerde yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara'nın güneydoğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli, Doğu Anadolu'nun güneyi, Antalya'nın iç kesimleri ile K. Maraş çevrelerinde yer yer şiddetli yağış şeklinde olacağı tahmin ediliyor.