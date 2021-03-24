SON DAKİKA HABERİ: Polisi alarma geçiren olay! İstanbul'da 2 kişi otel odasında ölü bulundu







Şişli, Harbiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki küçük bir otelde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Otel görevlileri son birkaç gündür otelin dördüncü katındaki bir odada kalan Hiranur Korkmaz (42) ve Muhammet Osman Gürlek'in, (38) geçtiğimiz pazartesi otelden ayrılmaları gerekirken odadan çıkmadıklarını farketti. Akşam saatlerinde odaya seslenen görevliler içeriden bir tepki alamadı. Bunun üzerine hemen görevliler resepsiyonda bulunan yedek anahtarla kapıyı açıp içeri girdi. Görevliler iki kişinin cesedi ile karşılaştı.