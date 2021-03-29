Bisikleti gördü hayatını kurtardı

Bisikletiyle Gaziantep'ten Türkiye turuna çıkan Ömer Töremen (44), Ardahan'a gitmek için Iğdır'dan Kars'a doğru yoluna devam etti. Ancak Digor Dağpınar karayolunda tipiye yakalandı. Hareket edemez hale gelen Töremen, donmamak için bisikletini yol kenarına bırakarak menfeze girdi. Bir süre sonra kar ve tipiden kapanan Dağpınar, Türkmeşen, Şirinköy grup köy yollarını açmaya gelen Digor Özel İdaresi ekibinden bir greyder yolu açmaya başladı. Ekipte bulunan ve iş makinesinin arkasından giden kamyonun şoförü Murat Baysal ise bisikleti fark edince aracı durdurdu. Yanındaki iki arkadaşla aşağıya inen Baysal, çevreyi aramaya başladı. "Kimse var mı" diye seslenince yolun alt kısmındaki menfezden cevap geldi. Aşağı indiğinde Töremen'in donmak üzere olduğunu gören 3 arkadaş, kurtarıp Dağpınar Belediyesi'ne götürüldü. Sağlık durumu iyi olan Töremen, "Digor'da mola verdiğimde, bana yemek yedirip çay içirdiler. 'Gitme, tipi var' dediler. 'Ben giderim' dedim. Hava çok soğuktu. Rüzgar tam cepheden esiyordu. Gücüm tükendi. Bisiklet gitmemeye başladı. Birkaç araç beni gördü ama duramadı. Çünkü, dursalar kalkamazlardı. Menfez buldum. Rüzgarın dinmesini bekliyordum. Ekipler, beni 'öldü' sanmışlar. Duyarlı davranışlarından dolayı teşekkürler 3 yıl önce de Nemrut Dağı'nda sabaha kadar donmamak için şınav çekmiştim" dedi.BÖLGEDE yol açaraken can kurtaran iş makinesi şoförü Murat Baysal (33), "Tipi nedeniyle görüş mesafesi neredeyse hiç yoktu. Yolun kenarında bir karartı gördük. Arkadaşlarıma inip bakalım dedim. Onlar ise sahibinin bisikleti bırakıp gidilmiş olabileceğini düşündü. Bende öyle düşündüm ama içime bir şey doğdu. Bisiklete doğru giderek bağırdım. Aşağı menfezden ses duydum. Durumu çok kötüydü. Kurtardığımız için çok mutluyum" dedi.