Ramazan ne zaman? İlk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet ile 2021 Ramazan ayı başlangıç tarihi belli oldu!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre; Ramazan ayı başlangıç tarihi Nisan ayı olarak belirtildi. Üç ayların uğurlandığı Ramazan ayı faziletlerle dolu bir ay olmakla birlikte yoksullara ve düşkünlere yardım ayı olarak da bilinir. Öte yandan oruç ibadetinin yerine getirileceği bu ay bolluk ve bereketi de simgelemektedir. Bu bakımdan; Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet ile Ramazan ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı netlik kazandı!

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet tarafından yayınlanan takvime göre; bu yıl Ramazan ayı 13 Nisan tarihinde başlayacak ve 12 Mayıs 2021 tarihinde son bulacak. Ramazan Bayramı ise 13 Mayıs tarihinde idrak edilecek.