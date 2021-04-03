Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Türkiye güzeli Mahmure Birsen Sakaoğlu’nun mirası 296 itfaiyeciye
Giriş Tarihi: 3.4.2021 07:00 Son Güncelleme: 3.4.2021 09:45

Türkiye güzeli ’nun mirası 296 itfaiyeciye

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Türkiye güzeli Mahmure Birsen Sakaoğlu’nun mirası 296 itfaiyeciye
Sesli dinlemek için tıklayınız.

18 yıl önce vefat eden 1936 Türkiye Güzeli Sakaoğlu’nun kendisini iki kez yangından kurtaran görevlilerine bıraktığı mirasla ilgili dava sona erdi. 25 milyon lira paylaştırılacak

1936 Türkiye güzeli olan Dr. Mahmure Birsen Sakaoğlu'nun, kendisini iki kez yangından kurtaran Fatih İtfaiyesi'ne bıraktığı miras kararını Yargıtay onadı. Onama kararının ardından sıra mahkemenin mirası dağıtmasına geldi. İtfaiyecilere mahkeme, bir ay sonraya gün verdi.



4'Ü SÜREÇTE VEFAT ETTİ
Miras kalan itfaiyecilerden Abdülkadir Taş "Davanın başında kızım 3 aylıktı. Şimdi 18 yaşında" diye konuştu. İtfaiyecilerden 4'ü yargılama sürecinde vefat etti. İstanbul Fatih'te 17 Aralık 2003'te 94 yaşında hayatını kaybeden Sakaoğlu tüm mirasını, 3 ve 91 yaşındayken kendisini iki kez yangından kurtaran Fatih İtfaiyesi ekiplerine bağışlamıştı.



7 yıl ABD'de yaşayan Sakaoğlu'nun hiç çocuğu olmamıştı. Ancak kardeşi Selahattin İzmirli ile dört yeğeni vasiyetnamesinin iptali için dava açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi 2018'de Fatih İtfaiyesi çalışanlarının lehine karar verdi.

QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !



Davanın Yargıtay'da yapılan temyiz incelemesi de tamamlanınca mahkemenin kararı onandı. Sakaoğlu'nun mirası faiziyle birlikte 37 milyon lira tutuyor. Bu miktarın 12 milyonu anapara, 25 milyonu ise biriken faiz. Vasiyete ve mahkemenin kararına göre anaparaya dokunulamazken, faizi hayatta kalan 296 itfaiyeciye pay edilecek.



Bu itfaiyeciler hayatta oldukları sürece paranın faizini alabilecek. Öldükten sonra para itfaiyecilerin mirasçılarına geçmeyecek ve devlet hazinesine kalacak.

Artvin Dereiçi'ndeki yangının nedeni ortaya çıktı: Kıvılcım köyü yaktı! Trabzon’da bir asırlık ev yandı! Evde bulunan 6 kişi son anda kurtuldu 4 yıldızlı otelin saunasında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu

QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye güzeli Mahmure Birsen Sakaoğlu’nun mirası 296 itfaiyeciye
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA