İHA pilot ehliyeti sahtekârlığına dikkat

İnsansız Hava Araçları'na (İHA) ilginin artmasıyla, ticari ve hobi amaçlı ehliyet almak isteyenlerin sayısı ciddi oranda yükseliş gösterdi. Pandemiyle eve kapanma sürecinin de etkisiyle son bir yılda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne (SHGM) 300 bine yakın sertifika başvurusu yapıldığını ifade eden Dronmarket İHA eğitmeni Taha Yasin Kapucu, "Maalesef bu süreçte insanların online ortamda daha çok vakit geçirmesini fırsata çevirmek isteyenler, SHGM tarafından ücretsiz olarak verilen sertifikaları sosyal medya üzerinden ve internet reklamları aracılığıyla para karşılığında sattılar, satmaya da devam ediyorlar. Vatandaşın bu tür sahtekârlıklara karşı uyanık olması gerekiyor. Sportif amaçlı İHA ehliyeti ücretsizdir ve SHGM tarafından online olarak verilir" dedi.Ticari İHA sertifikası konusunda da sahtekârlıklar yapıldığını belirten Kapucu, "Ticari sertifika almak için yetkili bir eğitim kurumundan eğitim almak gerekiyor. Fakat internette eğitim ücretinden biraz daha fazlasını ödemek karşılığında, eğitime katılmadan da sertifika vereceğini iddia eden sözde kuruluşlar bulunuyor. Örnekleyecek olursak, sahte üniversite diploması gibi düşünebilirsiniz. Eğitim olmadan bir ticari sertifika almak mümkün değildir. Bu tür iddialara kanılmaması gerekir. Maalesef insanlar sadece özenerek, hiçbir bilgi sahibi olmadan bir drone alıp uçurmaya başlıyorlar. İhbarla veya Emniyet'in tespitiyle uçuş izinlerinin olmadığı ortaya çıkarsa ciddi cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalıyorlar. 3 bin liralık drone'la 12 bin lira ceza alan gördüm. Örneğin penceresinin önünde bir drone gören vatandaş bunu polise ihbar ettiğinde, kişinin uçuş izni yoksa 18 bin liraya varan ciddi cezalar kesiliyor" dedi.