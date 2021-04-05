Manisa'da 4 gencin intihar ettiği olayda flaş gelişme





En tehlikeli uyuşturucu maddelerden biri olan "Kristal met" diğer adıyla metamfetamin kullanan kişilerde pozitif düşüncelerin yerini negatif düşüncelere bıraktığı ve bu durumun da intiharlara yol açtığı öğrenildi. Gençlerle ilgili adli tıpta hazırlanan rapor, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.