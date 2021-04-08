Ali Rıza Vuruşkan kimdir? Ali Rıza Vuruşkan hayatı

Türk tarihî dönem draması dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs izleyicileriyle buluşurken Ali Rıza Vuruşkan hayatı ile merak ediliyor. Bir Zamanlar Kıbrıs isimli yapımda; Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile Türk aileleri saldırıya uğramıştır. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk'ün lideri haline gelir. Dizide Ankaralı kodadıyla bilinen bu isim tarihte ise Ali Rıza Vuruşkan olurken Ali Rıza Vuruşkan kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Ali Rıza Vuruşkan (Ali Conan Bey) 1912 yılında doğmuş ve 15 Şubat 1979 yılında vefat etmiştir.

ALİ RIZA VURUŞKAN KİMDİR?

Türk Mukavemet Teşkilatı'nın ilk Bayraktarı Emekli Albay Ali Rıza Vuruşkan (Ali Conan Bey) 1912 yılında doğmuştur. 15 Şubat 1979 yılında vefat etmiştir.

Türk Mukavamet Teşkilatı 01 Ağustos 1958´de resmen kuruldu. Albay Rıza Vuruşkan ilk (Bozkurt) Bayraktar olarak göreve başladı. Türk Mukavemet Teşkilatının düzenli bir ordu gibi çalışmalara başlaması ile Kıbrıs Türklerinin adada kalıcı olacaklarının da göstergesi oluyordu.

ALİ RIZA VURUŞKAN HAYATI

Bir Zamanlar Kıbrıs isimli yapımda; Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile Türk aileleri saldırıya uğramıştır. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk'ün lideri haline gelir.

Kıbrıs'ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye'den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa'da olayların seyrini değiştirir.

Dizide Ankaralı kodadıyla bilinen bu isim tarihte ise Ali Rıza Vuruşkan'dır. Ali Rıza Vuruşkan (kod adıyla "Ali Conan") 1912 doğmuş ve 1979 yılında ise vefat etmiştir. Hayatına dair pek bilgi bulunmazken bu isim Kıbrıs Sorunu'na yön veren kişi olarak tarihe geçmiştir.