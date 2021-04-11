Prof. Dr. Ekrem Demirli: Bir özgürlük sınavı oruç

AĞIR BİR PERHİZ DEĞİL



- Oruç bize varoluşla ilgili hangi bilgileri açıyor?

- Normal şartlarda, İslam içinde farz kılınmış oruca baktığınızda bu ağır bir perhiz değildir. Biz şu anda mesela kışa yakın bir dönemde oruç tutuyoruz.

Normal şartlarda birçok insanın yeme içme periyodu böyledir. Sabah kahvaltı yapıyoruz, bazen yoğun olduğumuzda akşama kadar anca yiyoruz. Dolayısıyla iki öğün burada korunuyor. Su vs. ihtiyaçlarımız korunuyor. Sadece gündüz kısmı, güneşin göründüğü kısmı biraz uçlarıyla imsak vaktine alınmış olunuyor. İslam'da ibadet çok zor bir ibadet değildir. Bunun nedeni de var. İslam'ın umumi bir din olmasıdır. Yani çok geniş kesimlere hitap ediyor olmasıdır.

İslam böyle değil de spesifik, çok özel kabiliyetli insanlara hitap etmiş olsaydı belki üç günlük, bir haftalık, 10 günlük oruç olacaktı. Hiçbir şey yemeden içmeden 10 gün oruç tutmak olacaktı...

Ama İslam böyle değil.

Sıradan insanı esas aldığı için, sıradan insana da varlık olarak çok büyük kıymet verdiği için herkesi kapsayabilecek, herkesi kuşatabilecek bir ibadet... Altını çizmek lazım. Bizim orucumuz dünyadaki oruçlar içinde kolay bir ibadettir.

Bireysel olarak bize ağır gelebilir. Bana da ağır geliyor. Size de ağır gelebilir. Özel alışkanlıklarınız varsa size daha da ağır gelebilir...

- Oruç bize bizle ilgili ne anlatıyor?

- Bence oruç insan ve varlık telakkimizi değiştirecek en temel ibadettir.

Ne demek bu? Birçok mücadelede, yeryüzündeki pek çok konuda; iktisatta, siyasette her alanda bir, iki cümleyi duyarız. Yeryüzündeki hayatımızın bir ekmek savaşı olduğunu...

Biz buna ikna edilmişizdir.

O zaman hayatı sanki yeme içme ve cinsellikten, hazlardan ibaret sayarız. Bence oruç önce bizden bu tarz bir insan telakkisini reddetmemizi istiyor. Yani ben bir insan olarak yeryüzüne yeme içme ve cinsellik için gelmiş bir varlık değilim. Bana kim bunu dayatırsa dayatsın. İster cemiyet, ister ailem, ister çevrem isterse de hazlarım, ister heva ve hevesim. Desin ki arkadaş sen, yeme içme ve cinsellik üzere yaşıyorsun dünyanın esası bu, dünyada para geçer. Dünyada yemek geçer. Dünyadaki kavganın temelinde bu vardır. Bana bunu kim dayatırsa dayatsın. Oruç onun sözünü reddetme üzerine kuruludur.

"Hayır, hayat böyle bir şey değildir" demek üzerine kuruludur. Yemek yememiz gereklidir, içmemiz gereklidir, cinsellik gereklidir. Bir şeyin gerekli olması yeterli olduğu anlamına gelmez. Hayatın anlamı o değildir. Ve yaşam bedenin yaşamasından, bedenin ihtiyaçlarından fazla bir şeydir.



- Bütün bunlardan fazlasıysak biz neyiz hocam?

- İlk kademede orucun bir reddediş olduğunu söyledim. Oruç bir reddediştir.

Huzuru ekmeğe göre seçersem bir defa orucun reddettiği bir hayatı yaşıyorumdur.

Bence oruç bize insanın bedeninin ötesinde bir ruhu olduğunu kabul etmeyi öğretir. İnsan olmak, bedenli olmaktan fazla bir şeydir. Oruç bize bunun kapısını açıyor. Yemekle, içmekle tüketemeyeceğin bir şeydir insan olmak. Cinsellikle tüketemeyeceğin bir anlamın vardır. Benim de böyle bir anlamım vardır, hayatın da böyle bir anlamı vardır. Senin de böyle bir anlamın vardır. O zaman oruç bize yeni bir şehrin, yeni bir uygarlığın kapısını açıyor. Yeni bir medeniyetin. Kendi varoluş medeniyetimizin...