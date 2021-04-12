Ayasofya’da Ramazan heyecanı

Müslümanların kutsal ayı, 11 ayın sultanı Ramazan geldi. İstanbul için bu Ramazan ayrı bir anlam taşıyor. Geçen yıl ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami'nde 87 yıl sonra ilk kez Ramazan yaşanacak.Türkiye ve dünyanın dört bir yanından Müslümanlar'ı ağırlaması beklenen camide temizlik çalışmalarına hız verildi. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle teravih namazı kılınamayacak olsa da camide Ramazan ayının sünnetlerinden mukabele gerçekleştirilecek. Diğer camilerden farklı olarak tefsirli mukabele okunacak. Ayasofya, Osmanlı döneminde de tefsirli mukabele geleneğinin yaşatıldığı camilerden birisiydi. Osmanlı padişahları da zaman zaman bu mukabelelere katılırdı. Ayrıca 87 yıl sonra Ayasofya Camii'ne ilk kez Ramazan Mahyası asılacak. Minareler arasını Kelime-i Tevhid Mahyası süsleyecek.Öte yandan Hırka-i Şerif, pandemi nedeniyle bu Ramazan ayında ziyarete kapalı olacak. Hz. Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan ve Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif, bu Ramazan ayında ziyarete açılmayacak. Geçen yıl pandemi nedeniyle kapalı kalan kutsal emanetin, vaka sayısındaki artış nedeniyle bu yıl da ziyarete kapalı kalmasına karar verildi. Hırka-i Şerif'in sergilendiği bölüm, geçen yıldan bu yana asma kilitler ile kilitli duruyor.