Turkuvaz Medya'nın yeni kanalı VAV TV yayın hayatına başladı





Soru-cevap şeklinde izleyicilerimizin kafalarındaki soru işaretlerini giderecekleri programlarımız olacak. Tarihe yolculuk yapacağız. Programlarımızda konularında ve dallarında uzman hocalarımız olacak. Tarih başta olmak üzere; edebiyat, düşünce. sanat tarihi, psikoloji, sosyoloji, sağlık, musiki, sanat ve hat sanatı programlarımız olacak. İslam ve Türk medeniyetinin bütün birikimlerini halkımıza anlatacağız.



Dinimizi ve kültürümüzü, tarihimizin değerlerini ve şahsiyetlerini, mimarisini, edebiyatını, en duru haliyle aktaracağız. Herkese hitap edeceğiz. Türkiye'deki bütün cemiyetlere, sosyal dokulara hitap edeceğiz.



VAV TV herkesin buluşma noktası olacak. VAV Radyo ve VAV TV Yönetim Kurulu Başkanvekilimiz Sayın Serhat Albayrak'ın çok istediği ve kıymet verdiği bir projedir. Bize liderlik etmesi ve desteğiyle VAV TV, hem grubumuza hem de televizyon yayıncılığına yeni bir soluk getirecektir. uzun ve ince bir yola çıkıyoruz, Allah ahir ve akıbetimizi hayır eylesin, ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirsin inşallah.