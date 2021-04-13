Türkler Avrupa’yı ihracatla fethedecek

Bursa'da Makine mühendisi Ufuk Eryılmaz, ve İnşaat Mühendisi Tolga Yıldırım mesleklerini yapmak yerine sınır ötesi e-ticaret üzerinde araştırmalar yapmaya başladı. Dünya devi satış platformlarını inceleyen iki arkadaş, Çin'in Amerika'yı adeta istila ettiğini ancak Avrupa'da çok zayıf kaldığını keşfetti. Ufuk ve Tolga, Amazon, Ebay, Zalando, Otto gibi platformlarda çok satan ürünleri mercek altına alıp Avrupa'da çok satacak ve Türkiye'de üretilen ürünleri belirlediler. Avrupa ülkelerinde şirket kurmalarına gerek kalmadan Türk şirketini Avrupa'da tescilleyerek satış yapmalarını için gereken tüm resmi prosedürleri tamamlayan iki arkadaş sayesinde şimdi onlarca firma ve girişimci Avrupa'ya mal satarak on binlerce Euro ciro yapmaya başladılar. Cezve tedarikçisi Ertuğrul Aslan'ın da hayatı Ufuk ve Tolga ile tanışmasıyla değişti. Şimdi Bir çok Avrupa ülkesine cezve gönderen Aslan, Türkiye'de 1 yılda kazandığını sadece 1 ayda kazanıyor. İnternet ortamından Avrupa'ya ürün satışında proje geliştiren Ufuk Eryılmaz ve Tolga Yıldırım, özellikle pandemi sürecinde büyük sıkıntılar yaşayan esnaf, üretici ve imalatçılara Avrupa pazarının kapılarını açıyor.