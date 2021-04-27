Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Genç kadın apartman bahçesinde ölü bulundu
Giriş Tarihi: 28.4.2021 02:30

Genç kadın apartman bahçesinde ölü bulundu

AA
Genç kadın apartman bahçesinde ölü bulundu

'ın Onikişubat ilçesinde bir kadın, yaşadığı apartmanın bahçesinde ölü bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının öldüğünü, polis ekipleri de cesedin Ayla Y'ye (31) ait olduğunu belirledi

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'ndeki apartmanın bahçesinde hareketsiz yatan bir kadın olduğunu gören çevre sakinleri, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının öldüğünü, polis ekipleri de cesedin Ayla Y'ye (31) ait olduğunu belirledi.

Polis, bir süredir eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen Ayla Y'nin 7. kattaki evinde inceleme yaptı.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Ayla Y'nin cenazesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Genç kadın apartman bahçesinde ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA