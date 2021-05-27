Video Yaşam Osmaniye'de eşinden boşanıp ikinci evliliği yapmak isteyen kadın kızı tarafından öldürüldü

Osmaniye'de eşinden boşanıp ikinci evliliği yapmak isteyen kadın kızı tarafından öldürüldü

Osmaniye'de eşinden boşanıp ikinci evliliği yapmak isteyen kadın kızı tarafından öldürüldü
27.05.2021 | 08:36

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Cennet K. (20), anmnesinden boşandıktan sonra ikinci evliliğini yapacağını söyleyen babası Sinan K.'yı (45) göğsünden bıçakladı. Baba Sinan K. hayatını kaybederken, kızı Cennet K. ise suç aletiyle birlikte teslim oldu.

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Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Savrun Mahallesi, Derviş Paşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşinden boşanan 3 çocuk babası Sinan K., kızı Cennet K.'ya ikinci kez evlenmek istediğini anlattı. Babı-kız tartışarak evden çıktı. Kapının önünde tartışma sürerken evliliğe karşı çıktığını belirten Cennet K., tekrar eve çıkıp mutfaktan aldığı bıçakla babasını göğsünden yaraladı. Kanlar içerisinde yığılan Sinan K., ihbarla gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Sinan K., burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cennet K. ise suç aleti bıçakla birlikte polise teslim oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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