Tokat'ta yaylada kaybolan küçük Süleyman'ı arama çalışması başlatıldı

"BİR YERE DÜŞMÜŞ OLABİLİR"

Belde Belediye Başkanı Ramazan Altun, çocuğun kaybolduğundan iftar saatinde haberleri olduğunu belirterek, "Kasaba halkı ile birlikte çocuğu aramaya çıktık. Rabbimin izni ile bulacağız. Arazi şartları oldukça zorlu, ormanlık alan. Anne ve babasından aldığımız bilgiye göre yaylada ağılın önünden biranda kaybolmuş. Çocuk ne kadar yürür bilemiyoruz. Arazi şartları engebeli olduğu için bir yere düşmüş olabilir" dedi.