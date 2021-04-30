2021'de yaza damga vuracak erkek saç modelleri nelerdir?

2021 yılı, birçok saç modelinin trendler arasına girmesi sayesinde eşsiz seçenekleri bir araya getiriyor. Hem uzun hem de kısa saç sevenler için farklı seçeneklerin tercih edebilecekleri bu modeller ile erkekler, en iyi görünüme erişebilirler. Kuaför Kadir Alkan'ın yorumları ile bu modelleri daha ayrıntılı bir biçimde gözden geçirebilirsiniz.

Yaza damgasını vuracak bu saç stili seçenekleri sayesinde tarzınıza uygun bir modeli rahatça bulabilirsiniz. Yılın en favori seçenekleri ile tarzınız için en doğru adımları atmak oldukça kolay hale gelecektir.

2021 yaza skinfade saç modelleri dediğimiz yanların gölgeli sıfır olduğu saçlar damgasını vuruyor diyebiliriz. Bu saçlar yazın sıcağına çok uygun misafirleri taze ve temiz hissettiriyor.

Son günlerin trendinde perma ile 2-3 ay kullanıma açılan kıvırcık saçlar çok moda.Yine yanlar skinfade gölgelendirme ile birleştirerek yapılan saç modelleri çok ilgi görüyor. Neredeyse günde 10 kişi düz saçlarından vazgeçip kıvırcık saça dönüyor. Esasında genel bir gerçek var. Kıvırcık olan düz olmak istiyor; düz olan ise kıvırcık...

Burak Özçivitin saçı ve uzun sakalı özellikle 25-35 yaş arası erkeklerden çok ilgi görüyor. Genelde saçıyla çok uğraşmayıp yıka-çık modeli ile kolay kullanım seven kişiler tercih ediyor.

Gençlerin şu ara en çok istediği saç modeli Can Yamanın saçı desem yanlış olmaz. Hem çok kullanışlı ve spor hem de kolay taranan dağınık gündelik kullanıma uygun bir saç modeli olduğundan 25 yaşına kadar olan erkeklerden çok talep görüyor.

Kerem Bursin'in saç modeli genel anlamda iş dünyasından erkeklerin tercih ettiği bir saç modeli... Gayet şık ve düzenli... Adeta takım elbisenin olmazsa olmaz kombini gibi bir hava estiriyor ve kıyafetini tamamlıyor. Hem çok uzun olmadan hem de temiz bir görüntüye sahip şık bir saç modeli olarak tanımlayabiliriz.