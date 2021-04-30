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Giriş Tarihi: 30.4.2021 08:50

Mobilya eşyası var denilen kutulardan cephanelik çıktı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Mobilya eşyası var denilen kutulardan cephanelik çıktı

’nın ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde, mobilya malzemeleri olduğu söylenen kutuların içerisinde çok sayıda silah ele geçirildi.

Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Üstünler Mahallesi Beyşehir-Antalya Karayolu üzerinde trafik kontrolleri yaptığı sırada, Ankara plakalı bir otomobilin kontrol noktasına gelmeden ani bir dönüş yaptığını fark etti.

Bunun üzerine ekipler otomobili takip edip, durdurdu. Sürücü İbrahim B.'nin (30) ehliyet ve kimlikleri kontrol edildi. İbrahim B. araçta bulunan kutularda ise mobilya eşyası olduğunu söylese de ekipler, durumdan şüphelenerek Cumhuriyet Savcısı talimatıyla kutularda detaylı arama yaptı. Aramalarda 10 adet kullanıma hazır şarjörlü magnum power marka 12 call yarı otomatik seri numarasız av tüfeği , 5 adet magnum power marka 12 call yarı otomatik seri numarasız ev tüfeği, 30 adet magnum power marka 12 call seri numarasız pompalı av tüfeği, 27 adet şarjör, iki 2 adet el kundağı, 27 adet tüfeklere takılması için tabanca kabzesi ele geçirildi.

Sürücü İbrahim B. ifadesinde silahların araçta yolcu olarak bulunan Cengiz S.'ye (59) olduğunu ileri sürdü. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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Mobilya eşyası var denilen kutulardan cephanelik çıktı
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