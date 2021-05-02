SON DAKİKA! Yargıtay'dan tüm çalışanları ilgilendiren flaş karar! Şirket bilgisayarı ile bunu yapmak kovulma nedeni sayıldı...

İŞVEREN: SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİNE GİRİP BAHİS OYNUYORDU



Davalı işveren, kendisine görevi gereği tahsis edilen bilgisayarı farklı ve şahsi amaçlarla kullandığını, mesai saatleri içerisinde işi ilgili olmayan web ve sosyal paylaşım sitelerine girdiğini, on-line olarak bahis oyunları oynadığını ve bu nedenle hizmet sözleşmesinin, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/2-e bendi uyarınca "işverenin güvenini kötüye kullandığı" gerekçesi ile haklı olarak feshedildiğini beyanla davanın reddi gerektiğini savundu. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Kararı davalı işveren temyiz etti. Yargıtay, davacının işiyle olamayan web ve sosyal paylaşım sitelerine girdiğinin, işverenin tüm uyarılarına rağmen bu tutumunu devam ettirdiği ve hatta bu nedenle işveren tarafından uygunsuz web sitelerine erişimin engellenmesi yönünde tasarrufta bulunulduğu ileri sürüldüğüne dikkat çekti. Kararda şöyle denildi: