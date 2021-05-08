Cinayet kurbanı kadınların fotoğraflarıyla tehdit etti! Platonik psikopat...





'HEPİNİZ ÖLENE KADAR'

Kadın cinayetine kurban giden Özgecan Aslan ve Emine Bulut'un fotoğrafları üzerinden ölüm tehditleri aldığını belirten Buse Dönmez, yardım çığlığını SABAH aracılığıyla yetkililere bildirdi: "15 yaşımdayken okulun durağında görmüş. Evime kadar takip etmiş, ismimi öğrenmiş. Okulda katıldığım maçlara gelmiş, sosyal medya hesaplarımı öğrenmiş ve bana takmış kafayı. Kendisine ne bir cevap ne de bir umut vermedim. Nereye gittiysem adım adım takip etti. Afyon'a giderek kurtulduğumu sandım ama oraya da geldi. Sahte hesaplardan bana yazıyor.

'Sen benimsin, kadınımsın' diyor. Cevap vermeyince adıma fuhuş sayfası açıp numaramı yaydı. Görüştüğüm herkesi tehdit ediyor. Açtığı hesaplarda kezzap fotoğrafları var. Emine Bulut'un ölümüyle ilgili videolar var. Yazıştığım herkesi öldüreceğini söylüyor. Özgecan'ın, Münevver Karabulut'un fotoğraflarını atıyor. 'Ne güzel kızlar, gencecikler' yazıyor.

Sokağa çıkamıyorum. Ne ben ne ailem rahat yaşayamıyoruz. Benimle görüşen bir arkadaşıma, 'Fakültenizi bombalattıracağım. Hepiniz ölene kadar Afyon'u kana bulayacağım' yazmış. Uzaklaştırma aldırdım. Mahkemeye çıktı, serbest kaldı. Ölmek istemiyorum. Bu adam benim hayatımı zindan ediyor. Yalvarırım beni bu adamdan kurtarın."