Emekçi anneler üretiyor... Türkiye büyüyor

Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan dezavantajlı kadınların farklı alanlarda istihdam edilebilmesi için Yeni Dünya İş Kadınları Platformu adlı bir oluşuma imza atan Havva Firdevs Külünk, 20 iş kadınıyla aktif çalışmalar yürütüyor. 2012 yılında kurulan platformla birlikte şu ana kadar yüzlerce anneye iş imkanı sağlayabilmeleri için maddi ve manevi destek sağlandı. Havva Firdevs Külünk ve destek alan kadınlar, yaşamlarına dokunan projenin detaylarını SABAH'a anlattı.

KÜLÜNK: "HEDEFİMİZ 81 İLDE BİNLERCE KADINA ULAŞMAK"

Hedeflerinin 81 ilde bin 600 Kadına istihdam olanağı sağlamak olduğunu söyleyen Yeni Dünya İş Kadınları Platformu Kurucu Başkanı Havva Firdevs Külünk: "Şu ana kadar 9 ilde 200 kadına, 200 anneye vesile olduk. Isparta, Bursa, Sakarya, Denizli, Afyon, Hatay, Trabzon, Urfa ve Rize. Tüm ödemeleri Yeni Dünya iş Kadınları Platform'u olarak karşılıyoruz; devletten alınan teşvik, herhangi sponsorumuz yoktur. Üyelerimiz ile beraber kendi maaşlarımızı sermaye yaparak kadınlarımıza istihdam alanları açmaya çalışıyoruz" dedi.

KÜLÜNK: "ROL MODELİMİZ HZ. HATİCE ANNEMİZ"

Kurduğu platformla hayallerini gerçekleştirdiğini ifade eden Külünk: "Ben bir işkadınıydım evet bir şeyler yapmak istiyordum kadınlar için ama bu asla yardım olmamalıydı. Sürdürülebilir bir şey olmalıydı. İstihdam alanları açmalıydım. Bu hayallerimi kendimce belirlediğim kriterleri arkadaşlarımla tek tek paylaştım. Bismillah dedik 2012'de ilk tecrübe aktarım toplantımız ile başladık. Rol Modelimiz "Hz. Hatice (RA)" annemizi konuştuk" diye konuştu.

KÜLÜNK: "ANNE DEĞİŞİRSE TOPLUM DEĞİŞİR"

Annelere sağlanan desteğin önemine vurgu yapan Külünk, "Dokunduğumuz kadınlarımızda değişikliklerle şahit olmak, bizi başka illerimizde proje yapmamız İçin teşvik ediyor, motivasyonumuzu enerjimizi yükseltiyor. Bir anneye bir kadına dokununca nelerin değiştiğine vesile olmak inanılmaz mutluluk. Kadına dokunuşla başlayan değişimin, toplumun değişmesine vesile olduğunu yaşayarak öğreniyoruz. Dokunduğumuz kadınlarımızın gözlerindeki gülümseye şahit olmak, bir annenin, evladına kendi kazancıyla çocuklarına bir şeyler alabilmesi, muazzam bir duygu" ifadelerini kullandı.

Isparta'da yaşayan 2 çocuk annesi Fatma Çevikbaş: "Ben kanser hastası ve engelli kişilere boş vaktimde el işleri gösteriyorum. Yeni Dünya İş Kadınları Platformu malzeme ve satış desteği veriyor bize. Birçok projede beraber çalışıyoruz. Çocuklarım benimle gurur duyuyorlar. İyi ki varlar. Ne diyorduk, "Kadınlar Üretsin Türkiye Büyüsün"

Kansev Derneği Başkanı Cemaliye Bardakçı: "2018'de Yeni Dünya İş Kadınlarıyla tanıştık. İyi ki onları tanımışız iyi ki varlar. Bizler kanser hastalarıyla dernekte yoyo bebekler, örgüler yapıyoruz. Satışında zorluklar çekiyorduk bizlere satış desteği, malzeme desteği, dikiş makinası ve overlok makinesi desteği sağladılar. Her zaman yanımızda oldular. Böylece İşlerimiz daha da kolaylaştı."





Denizli'de yaşayan 2 çocuk annesi Meral Çelebioğlu: "Denizli'deki işitme engelli bireyler olarak bizlerin hem sosyal hayata katılımımız hem de iş hayatına katılımımız sağlanmıştır. Yaptığımız yöresel havlu, terlik ve kına tacı gibi el emeği işlerimizi satarak hem para kazandık hem de üretimde katma değer oluşturduk. Ben ve diğer arkadaşlarım istikrarlı bir şekilde çalışmalara severek ve isteyerek katıldık. Ürünlerimizi kutlama programında tanıtarak satışını yaptık. Bu tür projeler hem diğer kadınlarımıza iyi örnek oluyor hem de kadınların iş hayatına katılabilmesi ve sosyalleşebilmesi için önemli. Üretmeye yönelik projelerin ve çalışmaların devamını istiyoruz."

Afyonkarahisar'da yaşayan 2 çocuk annesi Serpil Bayram Kantar: "Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni kurmadan önce Havva Külünk bizi aradı. İhtiyacımızın ne olduğunu sorduğunda çok şaşırmıştık. Çünkü bize inanan ve güvenen bir iyilik meleği vardı karşımızda. Bizde mantı makarna yapacağımızı söyledik. Fakat hamur yoğurma makinasına ve yufka açma makinasına ihtiyacımız olduğunu söyledik. Bir kaç gün sonra makinalarımız geldi. Makinamız geldiğinde bize söylediği söz daha etkileyiciydi. "Bu makinalarla ülkemize katkınız olsun. Yeter ki bir şeyler üretin. Kadınlar üretsin Türkiye büyüsün" dediğinde içindeki Vatan aşkına hayran olmamak elde değildi."