İstanbul'da PCR sahteciliği! Covid-19 testi negatif evrakını gören seyahat şirketi...

İstanbul Şişli'de bulunan özel bir laboratuvar COVİD-19 vakasıyla ilgili Sağlık Bakanlığından aldığı izinle test yapıyordu. Geçtiğimiz günlerde şirkete bir mail geldi. Mailde İranlı bir kişinin söz konusu laboratuvarda test yaptırdığı, bu test ile yurtdışına çıkmak istediği belirtilmişti. Şirket ilk etapta kendisine gelen görüntünün gerçek olduğunu düşündü.

SAHTE BELGEYLE YURTDIŞINA ÇIKTI

İranlı şahıs bir müddet sonra yurt dışına çıkış yaptı. Şirket yetkilileri olumlu dönüşten kısa bir süre sonra şahsın laboratuvara başvuru yaptığı iddia edilen tarihleri inceledi. Fakat böyle bir kişinin hastaneye başvurmadığı ve tahlil yaptırmadığı ortaya çıktı. Kuruma acil dönüş yaparak durumu anlatan hastane yetkilileri raporun orijinal belge üzerine oynama yapılarak hazırlandığını ifade etti.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Seyahat şirketi tarafından durum Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca aktarılınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu laboratuvarın oluşturduğu sahte belgelerle birden fazla vatandaşın yurtdışına çıktığı tespit edildi. Laboratuvar sahte olarak üretilen belgelerin kaçakçılıkla uğraşan bazı kişiler tarafından kötü niyeti olarak kullanıldığını, kendilerinin de mağdur olduğunu ifade etti. Savcılık tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.