Instagram paylaşımı yuva yıktı! 'Kaptanımın gelmesini bekliyorum'

Aldatıltığını sosyal medya paylaşımlarından öğrenen genç kadın soluğu adliyede aldı. Uçuşta olduğunu zannettiği pilot kocasına dava açtı. İddiaya göre özel bir havayolu şirketinde pilot olan Furkan H., Muğla Göcek'te yat kiralayıp Seren T. ile tatil yaptı. Instagram'da paylaşılan sarmaş dolaş fotoğraflarda, "Reklamlar sona erdi, filme devam", "Gözlerim yollarda, kaptanımın gelmesini bekliyorum" ve "Geldi benimkiii" gibi ifadeler yazıldı.