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Giriş Tarihi: 22.5.2021 09:11 Son Güncelleme: 22.5.2021 09:19

paylaşımı yuva yıktı! 'Kaptanımın gelmesini bekliyorum'

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Instagram paylaşımı yuva yıktı! 'Kaptanımın gelmesini bekliyorum'

 kocasının uçuşta olduğunu zanneden genç kadın, eşinin başka bir kadınla tatile gittiğini sosyal medyadan öğrenince soluğu adliyede aldı. 'Kaptanımın gelmesini bekliyorum' gibi ifadeler ise delil olarak kullanıldı...

Aldatıltığını sosyal medya paylaşımlarından öğrenen genç kadın soluğu adliyede aldı. Uçuşta olduğunu zannettiği pilot kocasına dava açtı. İddiaya göre özel bir havayolu şirketinde pilot olan Furkan H., Muğla Göcek'te yat kiralayıp Seren T. ile tatil yaptı. Instagram'da paylaşılan sarmaş dolaş fotoğraflarda, "Reklamlar sona erdi, filme devam", "Gözlerim yollarda, kaptanımın gelmesini bekliyorum" ve "Geldi benimkiii" gibi ifadeler yazıldı.

Aldatıldığını sosyal medyadan öğrenen Lale H., boşanma davası açtı. Pilot ise Seren T. ile nişanlısı H.S.'nin yatında bir süreliğine misafir kaldığını, eşinin kıskançlık ve nafaka nedeniyle bu iddiaları ortaya attığını öne sürdü. Öte yandan Seren T.'nin bir süre önce H.S.'den ayrıldığı öğrenildi.

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Instagram paylaşımı yuva yıktı! 'Kaptanımın gelmesini bekliyorum'
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