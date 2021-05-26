İstanbul Gaziosmanpaşa İlçesi'nde genç bir kadın gayrimeşru ilişkiden olan bebeğini doğurduktan sonra bebeği bir çöp konteynerine attı. Çöpteki bebek çöp konteynerine çöp atmaya gelen bir başka kadın tarafından fark edilince kadın bebeği çöpten alarak polisi aradı. Çöpten kurtarılan bebek hastaneye kaldırıldı, durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Babasından korktu, doğurur doğurmaz bebeği çöpe attı! | Video

POLİS KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ İNCELEDİ, BEBEĞİ ÇÖPE ATAN KADINI BULDU

Bebeğin çöpe atılmasıyla ilgili soruşturma yürüten Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri kamera görüntülerini inceleyerek bebeğini çöpe atan kadına kısa sürede ulaştı. Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, bebeğini çöpe atan B.D isimli kadını gözaltına aldıktan sonra ifadesine başvurdu.

BABASINDAN KORKTUĞU İÇİN ÇÖPE ATMIŞ!

Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesine başvurulan B.D., hamile kaldığını babasının bilmediğini, doğum yapınca korkusundan bebeği çöpe attığını itiraf etti. Kasten öldürme suçundan hakkında işlem yapılan B.D. sonrasından serbest bırakıldı.