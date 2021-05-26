Babasından korktu, doğurur doğurmaz bebeği çöpe attı! | Video

İstanbul Gaziosmanpaşa İlçesi’nde genç bir kadın evlilik dışı ilişkiden olan bebeğini doğurur doğurmaz çöp konteynerine attı. Çöp konteynerine çöp atmaya gelen bir başka kadın bebeği fark edince bebek kurtuldu. Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri kamera görüntülerini inceleyerek bebeğini çöpe atan B.D.’yi tespit edip gözaltına aldı. B.D ifadesinde babasının hamile olduğunu bilmediğini, babasından korktuğu için doğumdan sonra bebeği çöpe attığını ifade etti.