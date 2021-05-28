Boğaziçi Üniversitesi’nde fetih şehitleri anıldı

İstanbul Fethi'nin 568. Yılında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsünde yer alan Avrupa Kıtası'nın ilk şehitliği olan Rumeli Hisarı Şehitliğinde Boğaziçi Üniversitesi Şehitler Araştırmaları Topluluğu tarafından bir anma töreni gerçekleştirildi, fetih suresi ve ardından fatiha suresi okunarak şehitlerin ruhu yad edildi. Törene üniversite rektörü, rektör yardımcıları ve çok sayıda öğrenci katıldı. Boğaziçi tarihinde ilk kez üniversitenin rektörü şehitliği ziyaret etti.

AVRUPA KITASINDAKİ İLK MÜSLÜMAN TÜRK MEZARLIĞI

Anma töreni sonrasında konuşma yapan Rektör Bulu, "İlk olarak İstanbul'un Fethi'nin 568. Yıl dönümü sebebiyle bu etkinliği organize eden Boğaziçi Üniversitesi Şehitlik Araştırmaları Topluluğu'na ve Boğaziçi Yöneticiler Vakfı yönetimine; bizzat da İbrahim Ethem Gören Beyefendiye şükranlarımı sunuyorum. Boğaziçi Üniversitesi kampüsü sınırları içinde yer alan ve Avrupa kıtasındaki ilk Müslüman Türk mezarlığı olarak tarihe geçmiş bu şehitliğe her geldiğimde İstiklal Marşımızın "Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı / Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı" mısraları aklıma geliyor. Dünya tarihinin bir kırılma noktası olan İstanbul'un fethi süresince Fatih Sultan Mehmet'in otağını kurduğu, fetih öncesi duaların yapıldığı, namazgahı ile dergâhı ile İstanbul'un batı yakasındaki yani Avrupa Kıtasındaki ilk şehitliğimiz olan bu şehitlik bizler için büyük bir tarihi miras ve kültürel bir sorumluluktur. Tüm Boğaziçi bileşenleri olarak önümüzdeki süreçte şehitliğimize daha fazla ilgi göstermeli, burada yaşanmış olan tarihi daha yakından incelemeliyiz." dedi.

UHUD'DAN SONRAKİ İKİNCİ TOPLU ŞEHİTLİK

Boğaziçi Yöneticiler Vakfı Müdürü İbrahim Ethem Gören konuşmasında "İstanbul'un fethinden 2 yıl önce Osmanlı Birlikleri Kolonizatör Türk Dervişleri'nin bu bölgeyi askeri bir amaçla Bizans İmparatorluğu'ndan kiraladılar ve buraya 200-300 kişilik bir askeri birim yerleştirildi. Osmanlı birliklerinin Rumelihisarı'nda bulunan Cenevizlilerle de anlaşma yaparak orayı da kiraladılar. Orada Rumeli Hisarı Kalesi'nin kulelerini yapmaya başladığı anda Bizans uyanıyor ve askeri amaçla geldiklerini anlıyor. Ani bir baskında 80 ila 100 civarında Osmanlı askeri şehit oluyor. İstanbul'un ilk fetih şehitleridir. Şehit oldukları yerde yani burada topluca defnediliyorlar. Burası İslam tarihinde Uhud'dan sonra ikinci toplu şehitlik. Burası Boğaziçi Üniversitesinin kadar Türkiye'nin ve İslam coğrafyasının da önemli bir mihenk taşı." ifadelerini kullandı.