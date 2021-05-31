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Giriş Tarihi: 31.5.2021 07:03 Son Güncelleme: 31.5.2021 07:07

Antrenör tacizi kariyer bitirdi

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Antrenör tacizi kariyer bitirdi

18 yaşındaki milli karateci, eğitmeni tarafından tacize uğradığını öne sürdü. “Karate yapacak cesaretim kalmadı” diyen genç kız, şikâyetçi oldu

Sakarya'da, E.D. (18) karate yapmaya 8 yaşında başladı. Ulusal ve uluslararası başarılar kazandı.



İddiaya göre; karate eğitmeni Mustafa S., sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu günlerde bütün takımı gece saatlerinde antrenman sahasına gelmeye zorladı.



Kısıtlamada toplu taşımaların çalışmaması sebebiyle E.D., eğitmenin aracıyla gidip geldi. Ancak genç kız, önce arabada daha sonra da antrenman sahasında cinsel saldırıya maruz kaldı.



Tacizden sonra da hayatı altüst oldu. Yaşananlarla ilgili SABAH'a konuşan E.D. bir daha karate yapacak cesareti kalmadığını belirterek "Yediğim her lokmanın kalori hesabını yapardım ama bu yaşadıklarım yüzünden 3 haftada 7 kilo verdim.



Uykularımdan terleyerek uyanıyorum, hayatım kâbusa döndü" dedi. Mustafa S.'nin kendisi gibi 6 kız sporcuyu daha taciz ettiğini de belirten E.D. "Onlar da benim gibi korkup kimseye anlatamamıştı.



Bu olaydan sonra ikna ettiğim 4 arkadaşımla birlikte şikâyetçi olduk. Bir arkadaşımızı da mesaj atarak taciz etmiş, kayıtları var. Konuşmaların ardından da mesajları silmesini istemiş" şeklinde konuştu.

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Antrenör tacizi kariyer bitirdi
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