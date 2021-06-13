Bedensel engelli genç azmiyle örnek oluyor

Edirne
'de yaşayan 21 yaşındaki doğuştan bedensel engelli Cemal Hazar Kahraman, hem eğitim hem de sosyal hayattaki başarılarıyla diğer engelli öğrencilere örnek oluyor. Trakya Üniversitesi
(TÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 2. sınıf öğrencisi Kahraman, doğuştan çocuk felci nedeniyle uzun yıllar yataktan kalkamadığını, tedavisinin yanı sıra spor yaparak yeniden hayata tutunduğunu söyledi. Fitness
sayesinde 15 yıl kullandığı tekerlekli sandalyeyi kenara bırakarak kanedyen (koltuk değneği) yardımıyla artık işlerini görebildiğini ifade eden Kahraman, spor yaparak hayatındaki engelleri bir bir kaldırdığını dile getirdi.