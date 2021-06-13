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Giriş Tarihi: 13.6.2021

Bedensel engelli genç azmiyle örnek oluyor

AA
Bedensel engelli genç azmiyle örnek oluyor
'de yaşayan 21 yaşındaki doğuştan bedensel engelli Cemal Hazar Kahraman, hem eğitim hem de sosyal hayattaki başarılarıyla diğer engelli öğrencilere örnek oluyor. (TÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 2. sınıf öğrencisi Kahraman, doğuştan çocuk felci nedeniyle uzun yıllar yataktan kalkamadığını, tedavisinin yanı sıra spor yaparak yeniden hayata tutunduğunu söyledi. sayesinde 15 yıl kullandığı tekerlekli sandalyeyi kenara bırakarak kanedyen (koltuk değneği) yardımıyla artık işlerini görebildiğini ifade eden Kahraman, spor yaparak hayatındaki engelleri bir bir kaldırdığını dile getirdi.
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Bedensel engelli genç azmiyle örnek oluyor
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