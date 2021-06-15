Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir romanı daha ekranlara uyarlanıyor. Yaşanmış olaylara dayanan Kral Kaybederse adlı roman, narsistik kişilik bozukluğu olan Kenan adlı bir gencin hayat hikayesini işliyor. Budayıcıoğlu'nun romanlarını ve yeni çıkan televizyon dizilerini takip edenler, Kral Kaybederse konusu ne, Gülseren Budayıcıoğlu romanı Kral Kaybederse dizi olacak mı gibi sorulara yanıt arıyor. Başrol Kıvanç Tatlıtuğ mu olacak sorusu da diziseverler tarafından inceleniyor.

KRAL KAYBEDERSE KONUSU NE?

Kral Kaybederse kitabı, Kenan adlı yakışıklı ve narsist bir adamın hikayesini işliyor. Gerçek hayattaki olaylara dayanan kitapta Kenan, çocukken ağır yaralar almış ve yaşadığı travmalar sonucu narsist ve vurdumduymaz bir kişiliğe bürünmüştür. Etrafında pek çok kadın dolaşmasına rağmen Kenan bir anda egosunu derinden sarsacak bir olay yaşar. Bunun üzerine bir uzmandan yardım almaya karar verir. Hareketlerinin arkasında yatan derin travmalar psikolojik terapiler esnasında açığa çıkar.

KRAL KAYBEDERSE HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Kral Kaybederse adlı dizinin yeni sezonda Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayacağı konuşuluyor. Dizinin başrolü olan Kenan karakteri için de Kıvanç Tatlıtuğ ile masaya oturulduğu iddia ediliyor. Dizinin başlayacağı tarih, yayın günü ve saati ise henüz netlik kazanmadı.