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Giriş Tarihi: 15.6.2021 08:43 Son Güncelleme: 15.6.2021 08:43

? romanı ? Başrol mu olacak?

Kral Kaybederse konusu ne? Gülseren Budayıcıoğlu romanı Kral Kaybederse dizi olacak mı? Başrol Kıvanç Tatlıtuğ mu olacak?

Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda gibi dizilerden sonra ’nun Kral Kaybederse adlı eseri de televizyona uyarlanıyor. Narsistik kişilik bozukluğunu temel alan kitap, , Gülseren Budayıcıoğlu romanı , başrol mu olacak sorularıyla gündeme geliyor. Dizinin Star TV’de ekrana geleceği ve başrol için Kıvanç Tatlıtuğ ile anlaşıldığı iddia ediliyor.

'nun bir romanı daha ekranlara uyarlanıyor. Yaşanmış olaylara dayanan Kral Kaybederse adlı roman, narsistik kişilik bozukluğu olan Kenan adlı bir gencin hayat hikayesini işliyor. Budayıcıoğlu'nun romanlarını ve yeni çıkan televizyon dizilerini takip edenler, , Gülseren Budayıcıoğlu romanı gibi sorulara yanıt arıyor. Başrol mu olacak sorusu da diziseverler tarafından inceleniyor.

KRAL KAYBEDERSE KONUSU NE?

Kral Kaybederse kitabı, Kenan adlı yakışıklı ve narsist bir adamın hikayesini işliyor. Gerçek hayattaki olaylara dayanan kitapta Kenan, çocukken ağır yaralar almış ve yaşadığı travmalar sonucu narsist ve vurdumduymaz bir kişiliğe bürünmüştür. Etrafında pek çok kadın dolaşmasına rağmen Kenan bir anda egosunu derinden sarsacak bir olay yaşar. Bunun üzerine bir uzmandan yardım almaya karar verir. Hareketlerinin arkasında yatan derin travmalar psikolojik terapiler esnasında açığa çıkar.

KRAL KAYBEDERSE HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Kral Kaybederse adlı dizinin yeni sezonda Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayacağı konuşuluyor. Dizinin başrolü olan Kenan karakteri için de Kıvanç Tatlıtuğ ile masaya oturulduğu iddia ediliyor. Dizinin başlayacağı tarih, yayın günü ve saati ise henüz netlik kazanmadı.

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Kral Kaybederse konusu ne? Gülseren Budayıcıoğlu romanı Kral Kaybederse dizi olacak mı? Başrol Kıvanç Tatlıtuğ mu olacak?
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