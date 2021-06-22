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Giriş Tarihi: 22.6.2021 08:58 Son Güncelleme: 22.6.2021 09:01

ve toplu taşıma kullanabilir mi? , ne zaman bitiyor?

18 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşıma kullanabilir mi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı toplu taşıma yasağı kalktı mı, ne zaman bitiyor?

Salgın sebebiyle risk grubu altındaki ve vatandaşlar toplu taşıma yasağının kalkmasını merakla bekliyor. En son gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası her yaş grubu için geçerli olan yasaklar, kademeli normalleşmede yalnızca aşı olmayan 65 yaş grubu ile 18 yaş altını kapsayacak şekilde düzenlenmişti. 21 Haziran Pazartesi ise yeni hafta ile birlikte Kabine Toplantısı'nın gerçekleştirilecek olmasından dolayı toplu taşıma yasağında değişiklik olup olmadığı araştırılıyor. Buna göre; ? 18 yaş altı ve ? İşte genelge detayları ile son durum

ve toplu taşıma yasağı kalktı mı, var mı, kalktı mı sorusuna risk grubundaki vatandaşlar yanıt arıyor. Salgınla mücadelede belli yaş grubundaki vatandaşların sokağa çıkması yasaklanırken toplu taşıma araçlarını da kullanmalarına izin verilmiyor. 1 Haziran'da alınan yeni kademeli normalleşme kararları ve aşılama faaliyetleri ile birlikte bu risk grubundaki vatandaşlar yasakların kalkmasını bekliyor. Dün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda , Toplu taşıma yasağı kalktı mı, var mı sorusu yanıt buldu!

65 YAŞ ÜSTÜ VE 18 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMA YASAĞI KALKTI MI?

65 yaş üzeri vatandaşlara aşı hakkı tanımlanmasına rağmen aşı hakkını kullanmayan pek çok vatandaş bulunuyor. Toplum sağlığını korumak amacıyla 65 yaş üzeri olup iki doz aşısını tamamlamayan vatandaşlar, hafta içi ve Cumartesi günleri yalnızca 10:00-14:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Tam gün sokağa çıkma yasağı uygulandığı için Pazar günleri çıkamayacaklar.

21 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor" dedi. Bu bilgilere göre 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için geçerli olan toplu taşıma yasağının kaldırılması ön görülüyor. Toplu taşıma yasakları hakkında İçişleri Bakanlığı'nda ilerleyen günlerde genelge yayınlanması ön görülüyor.

TOPLU TAŞIMA YASAĞI DEVAM EDİYOR MU, KALKTI MI?

18 yaş altı ve 65 yaş üzeri olup iki doz aşısını tamamlayanlar bu yasaklara dahil edilmeyecek. Öte yandan, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi oluşuna bakılmaksızın 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlar, yeni bir karar alınıncaya kadar şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamayacak. Sınav destek kurslarına giden öğrenciler, merkezi sınavlara gidenler ve hastane randevusu olanlar bu durumdan muaf tutulacak.

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