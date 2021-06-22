65 YAŞ ÜSTÜ VE 18 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMA YASAĞI KALKTI MI?

65 yaş üzeri vatandaşlara aşı hakkı tanımlanmasına rağmen aşı hakkını kullanmayan pek çok vatandaş bulunuyor. Toplum sağlığını korumak amacıyla 65 yaş üzeri olup iki doz aşısını tamamlamayan vatandaşlar, hafta içi ve Cumartesi günleri yalnızca 10:00-14:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Tam gün sokağa çıkma yasağı uygulandığı için Pazar günleri çıkamayacaklar.

21 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor" dedi. Bu bilgilere göre 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için geçerli olan toplu taşıma yasağının kaldırılması ön görülüyor. Toplu taşıma yasakları hakkında İçişleri Bakanlığı'nda ilerleyen günlerde genelge yayınlanması ön görülüyor.

TOPLU TAŞIMA YASAĞI DEVAM EDİYOR MU, KALKTI MI?

18 yaş altı ve 65 yaş üzeri olup iki doz aşısını tamamlayanlar bu yasaklara dahil edilmeyecek. Öte yandan, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi oluşuna bakılmaksızın 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlar, yeni bir karar alınıncaya kadar şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamayacak. Sınav destek kurslarına giden öğrenciler, merkezi sınavlara gidenler ve hastane randevusu olanlar bu durumdan muaf tutulacak.