Şanlıurfa. da silahlı çatışma 7 yaralı

Evlerine girmeye çalışan aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu kişilere plakası öğrenilmeyen bir otomobilden tüfekle ateş açılması sonucu 7 kişi yaralandı. Kanlar içerisinde yere düşen yaralıların yaşadığını fark eden saldırganlar, bu kez yaralıları ezmek için otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayı görenlerin polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunması üzerine saldırganlar kaçtı.