Şanlıurfa. da silahlı çatışma 7 yaralı

Olay, Şanlıurfa. nın Karaköprü İlçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi 4038 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre henüz nedeni öğrenilmeyen bir sebepten dolayı 2 aile arasında silahlı kavga çıktı.
Evlerine girmeye çalışan aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu kişilere plakası öğrenilmeyen bir otomobilden tüfekle ateş açılması sonucu 7 kişi yaralandı. Kanlar içerisinde yere düşen yaralıların yaşadığını fark eden saldırganlar, bu kez yaralıları ezmek için otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayı görenlerin polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunması üzerine saldırganlar kaçtı.
Olayda vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Abdullah Ç. Semra D Ömer D., Serhat D., Melek D., Fatma D., ile ismi öğrenilmeyen 7 kişi Ambulanslarla Mehmet akif inan eğitim ve araştırma hastanesi Balıklıgöl Devlet hastanesi ve Şanlıurfa eğitim ve araştırıma hastanesine kaldırıldı Olay yerine geçen polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridini çekerek, kaçan saldırganların yakalanması için bölgede geniş çaplı araştırma başlattı