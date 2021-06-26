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Giriş Tarihi: 26.6.2021 15:55

Dünyayı koşarak turlayan Fransız koşucu Leautey İstanbul’dan geçti

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Dünyayı koşarak turlayan Fransız koşucu Leautey İstanbul’dan geçti

Fransız koşucu Marie Leautey, 6 Aralık 2019'da Avrupa'nın en batı noktası olan Portekiz’deki Roca Burnu’ndan başladığı dünya turu kapsamında 16 Haziran 2021'de Yunanistan'dan Türkiye'ye koşarak giriş yaptı. İki yıl sürecek bir dünya turu planlayan 43 yaşındaki Marie Leautey, macerasının 445. gününde İstanbul'da Avcılar - Fatih güzergahını koştu.

Hayata geçirdiği organizasyonlarla koşu dünyasının yakından takip ettiği Marie Leautey İki yıl süren dünya koşusunda Avcılar Fatih güzergahında Küçük Ayasofya'da başlayıp Taksim'de sona eren koşusunu gerçekleştirdi. Marie Leautey 7 Kasım 2021'de yapılacak N Kolay İstanbul Maratonu'na davet edildi.

Marie Leautey'in Küçük Ayasofya'da başlayan parkuru Fransız Sarayı'nda noktalandı. Fransa İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin, Leautey'i karşılayarak vatandaşına çiçek verdi.

4 KITA 23 ÜLKEYİ GEÇMEYİ HEDEFLİYOR

23 bin km'nin üzerinde bir mesafe koşacağı dünya turuna çıkan Leautey, bu tur kapsamında 4 kıta ve 23 ülke geçmeyi hedefliyor. Avrupa turunu İstanbul koşusuyla tamamlayan Leautey, Amerika kıtasındaki yolculuğuyla serüvenine devam edecek.

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Dünyayı koşarak turlayan Fransız koşucu Leautey İstanbul’dan geçti
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