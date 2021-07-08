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Giriş Tarihi: 8.7.2021 11:05

Bayramlaşmak için Suriye’ye 12 bin kişi geçecek

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Bayramlaşmak için Suriye’ye 12 bin kişi geçecek

Şanlıurfa’daki Suriyeli sığınmacılar, Kurban Bayramı nedeniyle Akçakale Kara Hudut Sınır Kapısı'ndan ülkelerine dün itibari ile geçiş başladı.

Şanlıurfa Valiliği Suriyeli sığınmacıların Kurban Bayramı nedeniyle Akçakale Kara Hudut Sınır Kapısı'ndan 7 ile 18 Temmuz tarihleri arasında gidebileceklerini, dönüşlerin ise 31 Aralık'ta sona ereceğini duyurmuştu. Dün Akçakale sınır kapısından Suriye'ye bin kişi giriş yaptı.

Göç İdaresi, Suriyelilere bayramı ülkelerinde geçirmeleri için 12 bin kişilik kontenjan verdi. Her gün bin kişinin giriş yapabileceği bildirildi. Göç İdaresinin başvuru durumuna göre artırabileceği bildirildi. Suriyeliler, ülkelerine geçiş yapmak için sınır kapısında uzun kuyruklar oluşturdu.

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Bayramlaşmak için Suriye’ye 12 bin kişi geçecek
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