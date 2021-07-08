Bayramlaşmak için Suriye’ye 12 bin kişi geçecek

Şanlıurfa Valiliği Suriyeli sığınmacıların Kurban Bayramı nedeniyle Akçakale Kara Hudut Sınır Kapısı'ndan 7 ile 18 Temmuz tarihleri arasında gidebileceklerini, dönüşlerin ise 31 Aralık'ta sona ereceğini duyurmuştu. Dün Akçakale sınır kapısından Suriye'ye bin kişi giriş yaptı.

Göç İdaresi, Suriyelilere bayramı ülkelerinde geçirmeleri için 12 bin kişilik kontenjan verdi. Her gün bin kişinin giriş yapabileceği bildirildi. Göç İdaresinin başvuru durumuna göre artırabileceği bildirildi. Suriyeliler, ülkelerine geçiş yapmak için sınır kapısında uzun kuyruklar oluşturdu.