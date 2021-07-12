Suudi Arabistan'da "akıllı hac kartı" uygulaması başladı

SAYISINA İLİŞKİN BİLGİ VERİLMEDİ

Bakan Yardımcısı Meşat, akıllı kartın, kamplara giriş, ulaşım araçlarını kullanma, otellere giriş, ödeme işlemleri, kaybolanlara rehberlik, kamplara erişimi kontrol etme, toplanma ve ulaşımın zamanlaması gibi hacı adaylarına sunulan tüm hizmetlerle ilgili olduğunu kaydetti. Haberde bu mevsimde çıkarılması beklenen akıllı kartların sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

KARŞILAMA MERKEZLERİ

Hac ve Umre Bakanlığının, pazar günü bu sene hac mevsiminde misafirlerin karşılanması için Mekke'deki En-Nevariye, Ez-Zeyidi, Eş-Şerai ve El-Huda isimli dört karşılama merkezinde yürüttüğü hazırlıkların tamamlandığı belirtilmişti. Bu merkezlerin, hicri takvime göre 7 ve 8 Zilhicce'de (17-18 Temmuz) ülkenin farklı bölgelerinden gelen tüm hacı adaylarını karşılayacağı kaydedilmişti.