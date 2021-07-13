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Giriş Tarihi: 13.7.2021

‘Gerekirse 100 günde yeni bir aşı geliştirilebilir’

‘Gerekirse 100 günde yeni bir aşı geliştirilebilir’
Koronavirüse karşı aşı geliştiren BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, gerekirse 100 gün içinde yeni bir Kovid-19 aşısı geliştirebileceklerini açıkladı. Fransız Les Echos sitesine konuşan Şahin ve Türeci, koronavirüsün etkisinin sürdüğünü ve zamanla daha dirençli hâle gelebileceğini söyledi. Şu anda kurdukları sistemle gerektiği durumda 100 gün içinde yeni bir koronavirüs aşısı geliştirebileceklerini belirten Şahin, BioNTech aşısının varyantlara karşı yeni bir versiyonunun da Ağustos ayında klinik denemelere başlayacağını söyledi. Delta varyantı gibi yeni varyantların ortaya çıkmasıyla, muhtemelen üçüncü bir doz aşının yapılmasının gerekli olabileceğini belirten Türeci ise, "Klinik denemelerimiz, yüksek sayıda antikorla bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve dolayısıyla enfeksiyona karşı koruma sağladığı için üçüncü dozun büyük olasılıkla yararlı olacağını göstermiştir" dedi.
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‘Gerekirse 100 günde yeni bir aşı geliştirilebilir’
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