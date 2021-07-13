Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Giresun’da dere taştı, düğüne giden 200 kişi mahsur kaldı
Giriş Tarihi: 13.7.2021 23:04 Son Güncelleme: 13.7.2021 23:15

Giresun’da dere taştı, düğüne giden 200 kişi mahsur kaldı

Giresun’da dere taştı, düğüne giden 200 kişi mahsur kaldı

Giresun’un Yağlıdere ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışla baraj kapakları da açılınca Yağlıdere Deresi'nin debisi yükseldi. Bu sırada halı sahada düzenlenen bir düğünde bulunan yaklaşık 200 kişi de mahsur kaldı. Olayda can kaybı ise yaşanmadı.

Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezinde halı sahada düğünü yapıldığı esnada sağanak yağışla beraber Yağlıdere üzerinde bulunan barajların kapakları da açıldı

Giresun’da dere taştı, düğüne giden 200 kişi mahsur kaldı

YAKLAŞIK 200 KİŞİ MAHSUR KALDI

Baraj kapaklarının açılmasıyla derenin suları yükselince halı sahada düğünde bulunan yaklaşık 200 kişi mahsur kaldı. Vatandaşların alternatif yollar kullanarak tahliye edilmeye başlandığı belirtildi.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Öte yandan mahsur kalanların kurtarılması için Yağlıdere Kaymakamlığı, Yağlıdere Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Giresun’da dere taştı, düğüne giden 200 kişi mahsur kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA