Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezinde halı sahada düğünü yapıldığı esnada sağanak yağışla beraber Yağlıdere üzerinde bulunan barajların kapakları da açıldı
Giresun’da dere taştı, düğüne giden 200 kişi mahsur kaldı
YAKLAŞIK 200 KİŞİ MAHSUR KALDI
Baraj kapaklarının açılmasıyla derenin suları yükselince halı sahada düğünde bulunan yaklaşık 200 kişi mahsur kaldı. Vatandaşların alternatif yollar kullanarak tahliye edilmeye başlandığı belirtildi.
EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI
Öte yandan mahsur kalanların kurtarılması için Yağlıdere Kaymakamlığı, Yağlıdere Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi.