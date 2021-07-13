Giresun’da dere taştı, düğüne giden 200 kişi mahsur kaldı

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Giresun'un Yağlıdere ilçesinde sağanak nedeniyle bazı derelerin su seviyesi yükseldi. Bölgedeki bir halı saha su altında kalırken, yolda kalan bazı araçlar ise iş makineleri yardımıyla kurtarıldı.